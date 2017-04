Wie hier woont is Hagenaar!

Ontmoeten

Dat gevoel is niet vanzelfsprekend in de meest gesegregeerde stad van Nederland. ,,Kinderen uit de Vogelwijk komen niet in aanraking met kinderen uit de Schilderswijk en andersom. Ja, misschien met voetbal, als tegenstanders'', zegt Brouwer. ,,Persoonlijke ontmoeting leidt tot begrip en empathie. Een betere wereld ontstaat door mensen elkaar beter te laten begrijpen. Zo wordt met Joodse en niet-Joodse Hagenaars bij hen thuis gesproken over de Tweede Wereldoorlog. Maar ook met mensen uit Nederlands-Indië, oudere gastarbeiders die naar Den Haag zijn gekomen, Surinamers die zich hier vooral na de zelfstandigheid in 1975 vestigden, en vluchtelingen.''



Opvallend is hoe snel na aanvang van het project kinderen al anders denken over wie een Hagenaar is, zeggen Brouwer en Verbeek. ,,Vóór het project is het eerste antwoord op de vraag wie een Hagenaar is: als je ouders of grootouders hier vandaan komen, als je Haags praat en vóór ADO bent. Maar al snel nadat de kinderen op pad zijn geweest, wordt de conclusie dat je Hagenaar bent als je hier wóónt.''