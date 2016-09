Wie is toch degene die knuffelactie ADO bedacht?

Het Sofia Kinderziekenhuis wil de bedenker volgende week woensdag in het zonnetje zetten. Handig is het dan wel om te weten wie dat is. Daarom riep het ziekenhuis diegene gisteren op om zich te melden. Een reactie daarop is er nog niet.



Ook de supportersvereniging Haagsche Bluf van ADO Den Haag zoekt de persoon die de actie bedacht. Voorzitter Jacco van Leeuwen heeft vanmorgen contact gehad met het Sofia Kinderziekenhuis. ,,Ik heb aangegeven mijn uiterste best te doen om de juiste persoon te vinden, maar laat duidelijk zijn dat alle Haagse supporters zich hebben ingespannen om de zieke kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. ''



Verspreiden

Van Leeuwen is niet de bedenker, maar heeft wel een handje geholpen met het verspreiden van de boodschap. ,,Zodra wij ervan hoorden, via Twitter, hebben we gelijk het initiatief omarmd en breed uitgezet op sociale media.''