Wie maakte de beste song: De Kraaien of Son Mieux?

Maar liefst vijftig acts werden begin december door muziekplatform 3voor12 Den Haag en radiozender Den Haag FM gepresenteerd op de website haagsesongvanhetjaar.nl. Muziekliefhebbers brachten massaal een stem uit op hun favoriete artiest. De stembussen zijn inmiddels gesloten; vanavond wordt in het Paard van Troje bekendgemaakt welk muzieknummer het populairst is en welke band dus de award voor Haagse Song van het Jaar 2016 in ontvangst mag nemen.



Bij de laatste tussenstand stond rapformatie De Kraaien bovenaan, gevolgd door Son Mieux. Nummer drie was voor Pat Smith.



Kattenkwaad

Joeri Gordijn, hoofdredacteur van de regionale afdeling van 3voor12: ,,De Kraaien had het afgelopen jaar een grote hit met Kattenkwaad, waardoor ze veel enthousiaste fans hebben. Dat Son Mieux hoog staat in de lijst, verbaast mij ook niets: 2016 was hét jaar voor die band."



In de top tien staan onder meer ook Di-rect en het minder bekende SFB. ,,Het is een mooie afspiegeling van wie hard gewerkt heeft dit jaar en daarmee succes heeft geboekt", aldus Gordijn.



Live-uitzending

Tijdens een live radio-uitzending in de foyer van het Paard van Troje treden vanavond vanaf 21.00 uur allerlei Haagse bands op, waaronder Son Mieux, De Kraaien en The Stangs. Gordijn: ,,Hoewel die laatste band al een tijd bestaat, zijn de muzikanten dit jaar echt uit hun schulp gekropen." Zijn eigen favoriete nieuwe Haagse band is The Hazzah. ,,Daar gaan we in 2017 nog heel veel van horen. De band heeft een unieke sound."



De prijs én aanloop ernaartoe is een erkenning voor Haags poptalent, maar ook vooral 'een leuk feestje', vindt Gordijn. ,,We organiseren graag iets gezelligs voor de Haagse muziekscene."