Wieken van De Korenaer draaien weer ouderwets

De molen uit 1721 - het fundament stamt zelfs uit 1595 - staat midden in een woonwijk in Loosduinen. Een bijzonder decor en de omringende flats willen nog wel eens wind uit de wieken halen. ,,Maar de bomen die hier staan zijn net zo lastig hoor. Ze zijn leuk, maar niet de beste vriend van een molen'', zegt Rien Koolstra. Hij en zijn vriend en buurman Jan Hirs zijn sinds eind vorig jaar de nieuwe, vrijwillige molenaars van De Korenaer.



Ze waren dringend nodig aangezien de molen bijna twee jaar stil had gestaan. De toenmalige molenaar was fysiek niet meer in staat de molen draaiende te houden. En net als bij een auto die te lang in de garage staat, geldt ook voor een molen dat stilstand achteruitgang is.



Koolstra en Hirs hielpen al zo nu en dan op de molen. En het was dus ook niet meer dan logisch dat toen de vorige molenaar definitief stopte, zij in beeld kwamen om het stokje over te nemen. De twee hobbymolenaars hadden een aantal jaren daarvoor, vlak na hun (vervroegd) pensioen, hun molenaarscertificaat gehaald. Sindsdien waren ze ook actief bij een molen in Schiedam. ,,En dit is voor ons lekker dichtbij, we wonen allebei in Houtwijk.''



Maar de ambitie van Koolstra en Hirs gaat verder dan alleen het weer in beweging krijgen van de molen. Voorlopig is De Korenaer iedere donderdag en zaterdag open voor publiek. Dan leggen de molenaars met veel passie uit hoe het eraan toegaat in een molen.