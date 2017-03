Wijkplatform Morgenstond begint enquête over parkeren

Gemeenteambtenaren, medewerkers van Parnassia en klusjesmannen met busjes; zij zorgen er voor dat in de wijk Morgenstond amper nog parkeerplekken over zijn voor bewoners. Automobilisten die geen plek kunnen vinden, parkeren hun voertuig steeds vaker op de stoep en straathoeken. Met als gevolg boetes en gevaarlijke situaties.



Wijkplatform Morgenstond vraagt omwonenden daarom via zijn facebookpagina een enquête in te vullen. Bewoners kunnen een voor- of tegenstem uitbrengen op betaald parkeren.