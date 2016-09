Wijnmaker drinkt zelf veel liever een biertje

Dick van Straalen (59) is al vijftien jaar de trotse eigenaar van wijngaard Chateau Deux Filles. Daar maakt hij op kleine schaal de lekkerste wijnen, wel twaalf verschillende soorten. Van de druiven maakt hij wit, rood en rosé. Daarnaast groeit er allerlei ander fruit rondom de wijngaard, zoals bramen, pruimen, aalbessen en zwarte bessen waar Van Straalen fruitwijnen en likeur van maakt. Het is een uit de hand gelopen hobby, die naast een fulltime baan bestaat.



Het is september en dat betekent oogsttijd op wijngaard Chateau Deux Filles, vernoemd naar de twee dochters van Van Straalen. Niet dat zij veel interesse hebben in de hobby van hun vader. Dus moet hij zelf maar de handen uit de mouwen steken. Elke dag even naar de wijngaard, zeker in de zomermaanden, onder meer om de druiven water te geven. Gemiddeld is Van Straalen zo'n vijftien uur per week in de wijngaard, die is gevestigd op nummer 311 van het volkstuincomplex aan het Tuinders­pad 1.



Op de 350 vierkante meter van de wijngaard staan 140 druivenranken. Omdat Van Straalen kleine flesjes maakt, komt hij op gemiddeld 400 flessen uit. Samen met de fruitwijnen betekent dat zo'n duizend flessen per jaar. En hij doet alles zelf, van het plukken en het maken van de wijn tot het bottelen en etiketten plakken.