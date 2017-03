Wilders protesteert tegen 'dictator Erdogan'

Bij de demonstratie spreekt Wilders over de 'dictatuur van Erdogan'. ,,Rutte moet tegen Turkse politici zeggen 'jullie zijn niet welkom''', zo pleit de PVV-leider bij de Turkse ambassade.



De protestactie is gericht tegen een politieke campagne die Turkse ministers onder meer in Nederland willen voeren voor een referendum in april dat de president Recep Tayyip Erdogan meer macht moet geven. De Turkse regering wil vooral de Turkse gemeenschap in Nederland aansporen voor een sterkere positie van Erdogan te stemmen.



De Nederlandse regering is tegen dergelijke Turkse manifestaties in ons land. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu wil op 11 maart in Rotterdam campagne voeren. Ook in Duitsland is de regering fel tegen dit soort bijeenkomsten.