Winkelier herkent overvaller in rechtszaal

Op 23 april vorig jaar kwam een man met een hoedje zijn Brunawinkel binnen, drukte een balletjespistool in zijn rug, en beval hem de kas te openen. Dat weigerde de moedige filiaalhouder. Heel stoer joeg hij de overvaller de straat op. De overvaller gaf hem nog wel een klap, maar koos vervolgens op een fiets het hazenpad.



De politie pakte Timothy G. drie maanden later pas op. In een fotoconfrontatie herkende de Bruna-ondernemer de verdachte aanvankelijk niet als de overvaller, maar donderdagmiddag bij de rechtbank dus wel. ,,Ik herken hem aan zijn jukbeenderen en de mimiek in zijn ogen'', verklaart de ondernemer.



Timothy ontkent tegenover de rechters dat hij de mislukte overvaller is. ,,Ik zou het nooit doen, zo’n delict plegen bij iemand waar ik mijn boodschappen doen.'' Op het tijdstip van de overval was hij op een hele andere locatie in Den Haag. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs tegen de Hagenaar. Zo zit er een vingerafdruk van de verdachte op het balletjespistool dat in de Herenstraat was teruggevonden.



De officier eist tegen de verdachte een celstraf van 22 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Uitspraak van de rechtbank over twee weken.