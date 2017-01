Winnaar PostcodeKanjer: 'Geld is gelukkig nog niet op'

Is het geld al op? ,,Nee, joh. Gelukkig niet'', zegt Paul van Vliet, die in 2009 met de PostcodeKanjer 4,1 miljoen euro won. ,,Ik ken genoeg mensen die er misschien anders mee zouden omspringen. Zo zit ik niet in elkaar, ik ben vrij nuchter. Maar als je wilt is het zo op, hoor.''



Hij kocht alleen een duurdere auto én jaren later een landhuis in Limburg - waar precies laat hij om privacyredenen liever in het midden. ,,Ik ben er een paar jaar mee bezig geweest om het te kopen. Ik vond het eerst te duur, maar door de crisis zakte de prijs en heb ik het uiteindelijk toch gedaan. Ik heb er geen spijt van. Ja, het is ver van Den Haag vandaan, dat is soms weleens lastig.''



Van Vliet (51) was in 2009 een van de vier deelnemers die miljonair werd. De 'kanjer' viel op postcode 2393 ZN, in de Joan Maet-suyckerstraat in Bezuidenhout. De familie Tiehuis streek nóg meer geld op dan Van Vliet: 6,9 miljoen euro. ,,Ik dacht eerst dat we 7.000 euro per lot hadden gewonnen'', zei moeder Véronique Tiehuis destijds in deze krant. ,,Dat is bij elkaar 35.000 euro, mooi voor onder meer de wintersport.'' Van Vliet: ,,Zij verhuisden uiteindelijk naar Wassenaar. De andere twee die meer dan een miljoen wonnen, woonden al niet meer in de straat toen de prijs viel. Ze hadden de loten aangehouden.''