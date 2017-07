Wisselstoring: Nog steeds geen treinen van en naar Den Haag Centraal

Agenten in zaak-Henriquez blijven anoniem

13:20 De nabestaanden van Mitch Henriquez hebben opnieuw bot gevangen in hun pogingen de namen te achterhalen van de agenten die betrokken waren bij de dood van de Arubaan in juni 2015. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vandaag in hoger beroep dat de Staat niet verplicht is hun namen bekend te maken.