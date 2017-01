Witte deken van sneeuw over Haagse regio

Vooral vannacht leverde de sneeuw mooie plaatjes op. Inmiddels lijkt de 'witte deken' alweer te smelten.



Door gladheid geldt voor het hele land code organje. Mensen die niet per se weg hoeven, kunnen dat ook beter niet doen, waarschuwt Rijkswaterstaat. In Den Haag, Westland, Delft en Zoetermeer blijft het volgens de VID glad tot 09.00 uur.



Grap

Op Twitter zorgde de sneeuwval al voor de nodige grapjes. Zo twitterde iemand vannacht naar de Haagse politie: 'Verdacht wit poeder in de straten. Weten jullie wat dat is?' De politie ging mee in het grapje: 'Niettt. Waar?'



Een andere twitteraar haakte handig in op het weer met een bewerkte foto van ADO-voetballer Tommie Beugelsdijk. 'Sneeuwagh' in plaats van zijn bekende uitspraak Rustaaagh staat bij het plaatje.