Woede om 'bonnenregen' bij voetbalclub HBS

Tientallen automobilisten zijn zaterdag bij voetbalclub HBS op de bon geslingerd , omdat ze verkeerd stonden geparkeerd. De auto normaal wegzetten is echter een stuk moeilijker, omdat een deel van de parkeerplaats wordt gebruikt als opslagplaats voor boomstammen.

,,Dat de weg vrij moet worden gehouden voor het overige verkeer en zeker voor de hulpdiensten, daarvoor is alle begrip'', zo meldde verenigingsmanager Rob Buursen. ,,Wie de boel blokkeert, is fout. Maar nu kregen goedwillende ouders die hun auto zo netjes mogelijk hadden weggezet ook een bekeuring.

De actie van de parkeerhandhavers is niet alleen bij voetbalclub HBS in het verkeerde keelgast geschoten. Op sociale media regent het onthutste reacties. 'Bizar' en 'aanvechten die boete', zo is er te lezen.