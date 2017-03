Woede om 'uitbuiting' gemeente

Voorbeeld

Volgens Van der Molen moet juist de gemeente Den Haag 'het goede voorbeeld' geven. ,,Dan kan je wel goede sier maken met de aanpak van jeugdwerkloosheid, maar als je jongeren voor zo'n laag bedrag laat werken, creëer je een schijnwerkplek.''



De FNV heeft sinds 2015 een meldpunt waar onderbetaalde banen op de korrel worden genomen. ,,Daar zijn sindsdien uit het hele land al 600 klachten binnengekomen. De normale startersfunctie tegen een fatsoenlijke vergoeding lijkt steeds meer te verdwijnen. We trekken er hard aan om deze misstanden recht te zetten.''



De gemeente Den Haag ontkent dat het om een volwaardige functie gaat. ,,Het is een echte werkervaringsplek waarin de jongeren zich kunnen ontwikkelen en zes maanden lang worden gecoacht.''



Dat de vacature anders doet vermoeden, komt volgens haar doordat 'het een beetje wervend is opgeschreven'. ,,We willen laten blijken dat het niet de bedoeling is dat je hier zes maanden lang koffie hoeft te halen.'' Ze stelt dat 74 procent van de werkervaringsplekken leidt tot een baan bij de gemeente Den Haag.



Volgens de woordvoerster is de vergoeding voor de werkervaringsplekken vastgelegd in de cao. ,,We betalen ruim meer dan het bijstandsniveau en ook meer in vergelijking met veel andere gemeenten. Daar krijg je soms 250 tot 500 euro per maand.'' Bij de gemeente Den Haag werken momenteel 56 mensen op een werkervaringsplek.



Reageren? hc.lezers@ad.nl