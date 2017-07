Woede over inperken van loslopende honden

Hondenliefhebbers bestempelen het Sijtwendepark in Voorburg liever niet als hét hondenpark. Want dan wordt de nadruk te veel gelegd op alleen de hond, vinden ze. Het sociale fenomeen dat er in het park bestaat, gaat in hun beleving verder. ,,Het gaat juist óók om mensen. Baasjes die elkaar ontmoeten en met elkaar praten terwijl de honden los spelen en rennen.’’

Bram van Popering van de Vereniging Vrienden Sijtwendepark wil er maar mee aangeven dat inperken van het mogen loslopen van honden een hele sociale structuur kapotmaakt. Een buurtgebeuren waar het park voor is bedoeld, vinden ze. ,,De natuurlijke scheidslijnen in het park zijn heel duidelijk. Er is een recreatief deel en een wandelgedeelte en die blijven goed gescheiden.’’ De vereniging is nu volle bak bezig de in hun ogen onzalige plannen van de gemeente te torpederen.

Alternatieven

Het is een universeel probleem: het verdelen van de buitenruimte. Met in Nederland, hondenland, de eeuwige strijd tussen mensen mét en die zónder honden. Zij die vinden dat honden de sociale contacten bevorderen versus zij die liever niet met - al dan niet opspringende - rennende viervoeters worden geconfronteerd.

Maar in het Sijtwendepark is zo’n strijd volgens de kleine 300 hondenliefhebbers helemaal niet aan de hand. Ze leven er al jaren in harmonie met de andere gebruikers, vinden ze. ,,En anders zijn er nog wel zes alternatieven voor het inperken van het losloopgebied’’, zegt Marten Koen, die er dagelijks komt met zijn hond. ,,Een hekje hier, een hekje daar waarmee je de terreinen tussen kind en hond kan scheiden in de gevallen waar de grens zou kunnen worden verstoord.’’

Dilemma

Gemeenten zitten met een lastig dilemma bij het bepalen wie waar mag komen in de openbare ruimte. Den Haag heeft een speciale ‘Hondenkaart’ online gezet, waarop precies is te zien waar honden wel en niet mogen komen en waar aangelijnd. En ook wat de uitrengebieden zijn. ,,Den Haag is een grote stad waar veel mensen op een beperkt gebied met elkaar leven’’, legt de gemeente de verdeling uit. ,,Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de beperkte openbare ruimte. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden aangewezen.’’ Speeltuinen en speel- en ligweiden zijn taboe voor honden in Den Haag.

Emotioneel

Hoe gevoelig en emotioneel het onderwerp is, blijkt in het Sijtwendepark in Voorburg, ingang Rodelaan. Er vallen grote woorden als ‘ondemocratisch en leugenachtig’ als het gaat over het beleidsproces. ,,Met veel tamtam zijn gebruikers en omwonenden in maart door de gemeente uitgenodigd voor een laatste bijeenkomst over de verbetering van het Sijtwendepark met een open beleidsproces’’, zegt Koen.

Tijdens die bijeenkomst werd volgens ‘de vrienden’ door de gemeente opeens een rapport gepresenteerd over hangjongeren, fietsers in het park en geluidsoverlast, ook over blaffende honden. Een aantal parkbezoekers voelde de behoefte een krachtiger stem te kunnen laten horen en richtte de vereniging op. ,,Tijdens een gesprek tussen de vereniging en wethouder Nadine Stemerdink kwamen opeens alle oorzaken van overlast bij honden te liggen. Het oordeel was al geveld.’’

