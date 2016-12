Woede over toestaan strandhuisje

Vorige week besloot het Haagse stadsbestuur voorbij te gaan aan het pittige vonnis van de rechtbank over de heikele kwestie. Daarin werden de vergunningen voor de Kijkduinse huisjes vernietigd met een voor de gemeente nogal pijnlijke argumentatie: zelfs volgens de eigen gemeentelijke plannen mág het niet.



Het stadsbestuur is het niet eens met die uitspraak. Dat ziet de vakantiehuisjes op het Kijkduinse strand juist graag. Die zorgen ervoor dat er meer te doen is en dat Den Haag aantrekkelijker wordt voor nieuwe toeristen, meent het college van b en w. En zo staat het ook omschreven in de strandnota, die dit jaar door de raad is aangenomen.



Maar coalitiepartij HSP en oppostiepartijen GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn ontgoocheld. En ook natuur- en milieuclubs hekelen het afgeven van de nieuwe vergunningen voor strandhuisjes bij Kijkduin.



,,De gemeente Den Haag verkwanselt haar goede naam én haar prachtige kustlijn'', zo meent Natuurmonumenten. ,,We worden in de maling genomen'', stelde Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland al snel.



De pittige kritiek heeft niet alleen te maken met het rechterlijke vonnis dat de gemeente volgens GroenLinks (GL) 'volstrekt negeert'. Den Haag zou ook nog eens regelrecht ingaan tegen de afspraken die zijn gemaakt over het beschermen van de Nederlandse kust: het Nationaal Kustpact.



Ronduit schofferend

,,De gemeente Den Haag staat op het punt het Nationaal Kustpact te ondertekenen'', zegt GL-raadslid Arjen Kaptijns. ,,En dat is bedoeld om kustbebouwing tegen te gaan. Het is ronduit schofferend om die afspraken aan je laars te lappen en gewoon door te gaan met de strandhuisjes.''

Volgens het Haagse raadslid doet het stadsbestuur of z'n neus bloedt, terwijl kustbebouwing volop in discussie is geweest. Met als resultaat dat 'een meerderheid in het parlement vindt dat we onze kust beter moeten beschermen'.



,,En in Zuid-Holland heeft de provincie haar kustbeleid juist op dit punt aangescherpt. Datzelfde Zuid-Holland stelt overigens op haar website dat op de stranden bij drukke badplaatsen 'als Kijkduin' beperkte ruimte is en blijft voor ontwikkeling: 'Zoals strandslaaphuisjes'.