'Wonder dat urnen van dierbaren nog heel zijn'

Beesten

Bij de buren op straat is de paniek dan nog groot. ,,De beesten, de beesten, riepen ze naar de brandweer'', zegt Sil. ,,Maar een andere buurvrouw wist dat ik onlangs mijn laatste hond heb laten inslapen.'' Er is van alles verbrand en onbruikbaar geworden door branden rookschade en de niet weg te wassen rookstank. Maar wonder boven wonder is hun kastje met urnen en foto's van overleden dierbaren intact gebleven.



,,We noemen dat ons dodenkastje. Met de urn met as van de vader van André, onze honden, katten, papegaai... Ook de foto van de overleden dochter van André staat erin.''



Het zijn onvervangbare bezittingen met grote emotionele waarde. Maar van zulke persoonlijke, unieke spullen zijn er óók veel verloren gegaan. ,,Wesley fotografeert. Al zijn werk is weg. Hij is echt behoorlijk van slag door de brand'', zegt André.



Het is zo'n gebeurtenis waarvan je altijd zegt dat het jou nooit zal overkomen, zegt Sil. ,,Altijd een ander.'' Het zijn nu juist de anderen die hen versteld doen staan met hun steun. ,,Familie, vrienden, ze stonden in een mum van tijd op de stoep'', zegt André, die van zijn werkgever Beko Groothandel in 'sGravenzande alle steun krijgt. Net als Sil, die bij de Jumbo in Voorburg werkt. ,,Er kwamen buren met een bakkie troost, een sjaal. We krijgen ook hulp aangeboden van mensen van wie we dat helemaal niet hadden verwacht.'' Je hebt dat steuntje in de rug ook echt nodig, hoor'', zegt André met emotie in zijn stem.