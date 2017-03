Wonderlijke wezens in oude turbinehal

'Wat een wonderlijke wereld', heeft iemand geschreven in het gastenboek van de tentoonstelling Zwanikken Fabriek. Wonderlijk zijn ze zeker, de 18 installaties van kunstenaar Christiaan Zwanikken die tot en met 30 april zijn te bewonderen in de Electriciteitsfabriek in Den Haag.



Bijna drie maanden lang heeft de deels in Portugal, deels in Nederland werkende kunstenaar zijn intrek genomen in de monumentale fabriekshal van elektriciteitsproducent Uniper. Het bedrijf zit er nog steeds, maar de ruim 100 jaar oude turbinehal is al lang niet meer in gebruik. Eigenaar Uniper heeft het in bruikleen gegeven voor culturele evenementen.



Tate Modern

De expositie van Zwanikken is er het jongste en misschien wel meest geslaagde gevolg van. ,,Ik ben deze plek gaan beschouwen als mijn huis en atelier'', zegt Zwanikken. ,,Een dergelijk gebouw is uniek in Nederland, het lijkt op een verkleinde versie van de Tate Modern in Londen. Doordat hier geen beperkingen zijn, komt mijn werk nog veel beter tot zijn recht dan in een museum."



De opa van Christiaan Zwanikken was vliegtuigbouwer, zijn moeder balletdanseres. Beide invloeden komen samen in zijn kunstenaarsschap. ,,Ik ben opgegroeid in dansstudio's'', zegt hij. ,,Daar hoorde ik altijd muziek en was er beweging, menselijke spierkracht. In het keldertje van mijn opa kwam ik als kind voor het eerst in aanraking met techniek. Geluid vormt vaak de basis van mijn werken. Ik begin met soundsamples en zoek daar pas later het materiaal bij. Elke beweging is gesynchroniseerd met het geluid. De figuren in het kunstwerk The Good, The Bad and The Ugly praten op geluiden en muziek die ik uit spaghettiwesterns heb gehaald. Zij praten over het landschap, landschap dat in de films eveneens de rol van een acteur heeft. Ik werk op eenzelfde manier met geluid zoals je in tekenfilms ziet.''



Kinetisch

Zwanikken maakt zogeheten kinetische kunst, een stroming waarin beweging centraal staat. De Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely is er een belangrijk vertegenwoordiger van. Van hem is tot en met dit weekeinde nog een grote overzichtstentoonstelling te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In eigen stad geldt Theo Jansen met zijn strandbeesten als een belangrijk exponent. Ook van hem loopt dit weekeinde een grote tentoonstelling af, in Museum Prinsenhof in Delft. Niet toevallig was Theo Jansen ook de vorige kunstenaar die twee jaar geleden een tentoonstelling mocht inrichten in de Electriciteistfabriek.



Zwanikken zoekt in zijn werk de confrontatie tussen mens, dier, plant en elektronica. Fallen Angel bijvoorbeeld is een installatie met een vogelkop en een valkeniershandschoen. De denkbeeldige vogel landt op de arm van de valkenier. ,,De relatie tussen mens en natuur vind ik interessant'', zegt hij. ,,Hoe kijken wij naar de natuur en hoe passen dieren en planten zich andersom aan de mens aan. Met techniek komt daar een extra dimensie bij. Ik verander vaak het perspectief. Hier kijken we bijvoorbeeld vanuit het gezichtsveld van de vogel.''



Zwanikken Fabriek is tot en met 30 april open op vrijdag en zaterdag van 14.00-21.00 uur en op zondag van 14.00-18.00 uur.