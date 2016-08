Woning van directeur Veiligheid en Justitie beklad

Een 'actiegroep' die zich Sloop de deportatiemachine noemt, zegt in een verklaring aan het ANP de rode verf te hebben aangebracht. Het woord 'deportatiemachine' vooral gebruikt wordt door actievoerders van Occupy Nederland, No Border Network en andere linkse organisatie die protesteren tegen het uitzetten van vreemdelingen.



Op foto's van Regio15 is te zien dat de ramen, voordeur en een camera van de woning met rode verf zijn ondergesmeerd. Er zijn geen teksten aangetroffen.



De Dienst Terugkeer & Vertrek regelt het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Persvoorlichter Karin Donk geeft aan 'geen uitspraken te willen doen' over het voorval. ,,De politie stelt nu een onderzoek in. Meer zeggen we er niet over."



Reactie buurt

De buurtbewoners van de directeur zijn niet bang dat ze straks ook slachtoffer van een dergelijke actie zullen worden. Ze vinden de actie vooral heel vervelend voor de directeur zelf. Het is bij hun weten voor het eerst dat de directeur met zo'n gevoelige functie thuis - en tegelijkertijd voor iedereen zo zichtbaar, is bedreigd.



,,Ze reageerde zelf erg nuchter. Maar kom op, dat ze zo in je persoonlijke levenssfeer komen... wie bedenkt dat nu?", zegt een buurvrouw. Een buurman reageert: ,,Ik vind het echt heel vervelend voor haar. Dat ze achter je adres komen. Hebben ze haar achtervolgd? En dan zoiets uithalen. Nee, dat is echt niet leuk."