Woningaanbod in regio drastisch afgenomen

Een huis kopen? Good luck. Het aanbod in de Haagse regio is in een jaar tijd drastisch afgenomen. Als het zo doorgaat, is in de stad straks geen huis meer te koop.

Het aantal woningverkopen in de Haagse regio is het afgelopen jaar nog gestegen (+7 procent), maar aan die groei lijkt nu een einde te komen. Van januari tot en met maart werden bijna een kwart mínder woningen verkocht dan in de periode daarvoor.

We staan in de regio nog altijd in de rij voor een koopwoning, ondanks dat de prijzen blijven stijgen. Echter nam het aantal verkopen voorheen nog toe, nu is voor het eerst in jaren een daling te zien.

Prijzen

In Den Haag werden in de afgelopen periode 1.270 woningen verkocht. Ruim 10 procent meer dan een jaar geleden, maar ten opzichte van het vorige kwartaal is een daling te zien van liefst 18,3 procent. De huizenprijzen is de stad stegen de afgelopen periode flink door. Voor een woning in Den Haag betaal je momenteel 231.472 euro: 8,8 procent meer dan een jaar geleden. Duurde het voorheen nog 84 dagen voor een woning een nieuwe eigenaar had, nu zijn dat er nog maar veertig.

Omliggende gemeenten laten dezelfde trend zien. In Delft bijvoorbeeld, werden ten opzichte van vorig kwartaal 12,8 procent minder huizen verkocht (255). Een optrekje in de prinsenstad kost gemiddeld 223.609 euro: 7,2 procent meer dan vorig jaar. Duurde het voorheen nog 97 dagen voor een Delftse woning een nieuwe eigenaar had, nu zijn dat er nog maar 46.

In het Westland werden de afgelopen periode 194 woningen verkocht, 6,7 procent meer dan vorig jaar, maar ten opzichte van het voorgaande kwartaal is een daling te zien van liefst 21,1 procent. Gemiddeld kost een optrekje 263.611 euro: 8,1 procent meer dan vorig jaar. En stond een huis vorig jaar nog 128 dagen in de verkoop, nu is een woning in gemiddeld 63 dagen van de hand.