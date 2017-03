Woningen en bedrijven in oud postgebouw bij HS

De gemeente Den Haag meldt dat ze samen met de Belgische ontwikkelaar LIFE uit Antwerpen morgen hun handtekeningen voor de nieuwe toekomst van het voormalige Stationspostkantoor op de hoek van de Waldorpstraat en de Rijswijkseweg.



Logies

LIFE transformeert het monument naar een levendige 'stad binnen de stad'. De Antwerpenaren denken daarbij een combinatie van woningen, logies met de mogelijkheid tot short stay, ondersteund door verschillende dienstverleners in de ruimtes op straatniveau.



Wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling en Wonen) toont zich in een persbericht verheugd over de plannen voor dit markante gebouw: ,,Dit is de manier waarop we in Den Haag om willen gaan met de groei van de stad. Én woningen bouwen, én inzetten op verduurzaming. Ook het 'stad binnen een stad'-concept past uitstekend bij onze Haagse ambitie van vergroenen, verdichten en verduurzamen".



Oorlog

Het monumentale gebouw werd in 1939 ontworpen door oud-rijksbouwmeester Bremer. De oorlog zorgde er voor dat de bouw wat langer duurde. In 1949 werd het gebouw opgeleverd. De beelden aan de voorgevel zijn van de hand van de bekende beeldhouwer Hildo Krop. In 1997 werd besloten de post niet meer per spoor te vervoeren, maar over de weg. Daardoor verloor het gebouw naast station Den Haag HS zijn functie.