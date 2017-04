Woningen en hotel in belastingkantoor bij station HS

De 14.000 vierkante meter kantoorvloer wordt omgetoverd tot 'een modern complex', laat de gemeente Den Haag weten. Komend najaar begint de bouw van een kleine zeventig huurappartementen en 199 hotelkamers. In de plint worden de huidige supermarkt en horeca straks versterkt met nieuwe bedrijvigheid.



De woningen worden middeldure huurappartementen, variërend tussen de 63 en 150 vierkante meter. ,,Onder woningzoekenden is er grote behoefte aan woningen in het middensegment", verklaart wethouder Joris Wijsmuller. Het 'kleine' belastingkantoor aan de overkant, dat omgebouwd is tot studentenwoning, werd afgelopen najaar opgeleverd. Het eveneens nabij gelegen 'The Y'-gebouw biedt nog voor de zomer woonruimte aan honderden starters en studenten. Ook de openbare ruimte rond het Stationsplein wordt komende maanden verbeterd.