Brand in Elandstraat Den Haag geblust

Er was sprake van veel rookontwikkeling rond de Elandstraat toen de brandweer arriveerde. Op het getroffen adres is de opslag van een een sanitairzaak en loodgietersbedrijf gevestigd, er boven zijn woningen. Deze werden ontruimd, net als de woningen naast het brandende pand. De woningen boven het bedrijf hebben brandschade waardoor de bewoners nog niet terug kunnen.



Brandhaard

Voor de brandweerlieden volgde een zoektocht naar de brandhaard die uiteindelijk in een plafond werd gevonden. Vlak voor zeven uur kon de brandweer melden dat het vuur was geblust.



Voor zo ver bekend zijn er geen gewonden gevallen.