Woningnood? 'Jan met de pet betaalt de prijs'

Het probleem is helder, maar over de oplossing wordt in de politiek flink gesteggeld. Links wil vooral meer bouwen, rechts ziet de voorrang voor bijvoorbeeld vluchtelingen liefst geschrapt. ,,Jan met de pet betaalt de prijs voor de statushouders’’, zegt oppositieraadslid Richard de Mos. ,,Den Haag kiest voor honderden extra statushouders en geeft hen ook nog eens voorrang op een woning.’’

De woningnood in de regio Den Haag is groot. Gemiddeld moeten huurders nu 3,5 jaar wachten tot ze een huis vinden. In 2013 was dat nog ruim 2 jaar. Volgens corporaties zit de huizenmarkt ‘op slot’. Er komen weinig sociale woningen vrij, er is onvoldoende doorstroming naar duurdere huurhuizen of koopwoningen. Ook wordt lang niet overal genoeg gebouwd.

Veel meer voorrang

De voorrang voor statushouders is volgens de corporaties slechts één van de oorzaken voor de oplopende wachttijden. In 2013 kreeg nog acht procent van de woningzoekenden in de regio zo’n urgentieverklaring, inmiddels ligt dat percentage op 31 procent. Dit jaar verwacht wethouder Joris Wijsmuller (HSP) in Den Haag voor bijna negenhonderd statushouders plek te vinden in reguliere corporatiewoningen. Behalve vluchtelingen komen ook andere doelgroepen - zoals zieken of ex-gedetineerden - in aanmerking voor voorrang.

Reden voor oppositiepartijen als Groep de Mos en de PVV om te pleiten voor afschaffing van die voorrangsregels. ,,Zo heeft de Hagenaar nooit een eerlijke kans’’, zegt PVV-raadslid Daniëlle de Winter.

'Nu actie'

Voor het schrappen van die urgentieverklaring lijkt geen meerderheid in de raad. Andere partijen pleiten vooral voor meer woningbouw. ,,Dit is onaanvaardbaar’’, zegt CDA-raadslid Michel Rogier: ,,De wethouder moet tempo maken.’’ Ook de grootste coalitiepartij D66 wil ‘nu echt actie’. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: ,,Dit is een gevaar voor de cohesie in de stad. We willen toch dat iedereen de mogelijkheid heeft in onze mooie stad te kunnen wonen? Dan moeten er echt meer betaalbare woningen komen.’’