Woningzoeker kijkt over grens

Het herstel op de Haagse huizenmarkt zet zich nog altijd flink door, blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de regionale afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Huizenprijzen blijven gestaag oplopen, bovendien werden het afgelopen kwartaal veel meer woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.



Van oktober tot en met december 2016 zijn 1.516 huizen van eigenaar gewisseld. Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode in 2015, toen nog 1.366 woningen werden verkocht. Bovendien staat een huis ook nog eens een stuk korter te koop. Gemiddeld 46 dagen, terwijl dat een jaar geleden nog 82 dagen waren.



Voor kopers - met name starters - is het steeds moeilijker een woning te vinden voor het bedrag dat zij in gedachten hebben, weet voorzitter Wim Korff de Gidts van NVM Haaglanden. ,,Ik adviseer potentiële kopers scherp te blijven: je moet in deze tijd écht durven", zegt hij. ,,Maar vooral ook waarschuw ik ze om met beide benen op de grond te blijven staan. Emoties moeten bij een koop niet te veel de overhand krijgen."



Opvallend in de regio zijn met name de cijfers uit de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. ,,Zagen we voorheen dat het aantal transacties daar wat achterbleef, nu worden er flink meer huizen verkocht", zegt Korff de Gidts. In Rijswijk gingen in de afgelopen periode liefst 36,2 procent meer huizen (203) van de hand dan eind 2015, in Leidschendam-Voorburg 13,5 procent (106 woningen). ,,Kopers die in grote steden zoals Den Haag voor hun budget geen woning kunnen vinden, schuiven op naar randgemeenten", verklaart Korff de Gidts. Omliggende gemeenten laten allemaal een stijgende lijn zien wat betreft verkoopprijzen. In het Westland bijvoorbeeld stegen de prijzen 6,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. Een woning in die gemeente kost momenteel gemiddeld 255.400 euro. Bovendien werden bijna een derde méér woningen verkocht.



In Zoetermeer namen de prijzen toe met 3,5 procent. Voor een huis betaal je daar momenteel gemiddeld 211.800 euro. En stond een huis in Zoetermeer eind 2015 nog zo'n 103 dagen te koop, nu zijn dat er nog maar 76.



Het aantal verkopen steeg in een jaar tijd ook, namelijk met 13,5 procent. Van oktober tot en met december wisselden 407 huizen van eigenaar.



Daling

De gemeente Delft laat juist een daling zien wat betreft het aantal woningverkopen. Het laatste kwartaal van 2016 werden 262 woningen werden verkocht: 2,3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Een woning in Delft kost momenteel 216.400 euro. Dat is 2,9 procent meer dan eind 2015, toen huizen nog voor gemiddeld 210.300 euro van de hand gingen.