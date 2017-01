Woonlasten gedaald in Den Haag

In de 38 onderzochte gemeenten woont 40 procent van de Nederlandse bevolking. In Den Haag was er een daling van de woonlasten voor huurder van 1 procent. De woonlasten zijn gemiddeld 284,76 euro.



De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning zijn het laagst in Den Haag (549 euro). Er was sprake van een daling van 0,3 procent. De lasten zijn het hoogst in Delft (845 euro).