'Woontoren mag niet in woonwijk'

In Bezuidenhout is men driftig op zoek. Tegenstanders van de geplande woontorens op de Juliana van Stolberglaan speuren naar een document uit de beginjaren negentig. Destijds is er een overeenkomst gesloten met de gemeente, weet voorzitter Jacob Snijders van het wijkberaad Bezuidenhout. En die zou hoogbouw in de woonwijk niet toestaan.



,,Er was in die jaren flink verzet tegen een groot en hoog gebouw aan de Beatrixlaan'', legt Snijders uit. ,,Die hoogbouw is er uiteindelijk gekomen, maar als onderdeel van een heldere en ook ondertekende afspraak: om de wijk heen, op de Beatrixlaan, de Schenkstrook, mocht voortaan hoog worden gebouwd, maar niet in de woonwijk zelf.''



Prikkeldraadakkoord

Vandaag praat de Haagse politiek opnieuw over de vier woontorens aan de Juliana van Stolberglaan, ofwel in de woonwijk van Bezuidenhout. Vandaar dat er een driftige zoektocht op touw is gezet naar het document dat door het leven gaat als 'het prikkeldraadakoord'.



,,Als we de gemeente wijzen op de overeenkomst die er moet zijn, zeggen ze dat ze niks kunnen vinden. Maar ergens in de burelen van het stadhuis moet dat document toch liggen'', meent Snijders.



Het bewonerscollectief Bezuidenhout heeft het document niet nodig om de 'onzin' van het bouwplan in te zien. Woontorens van zo'n 30 meter, oftewel negen lagen, zijn veel te hoog, zo vlak bij de woonhuizen, stelt het collectief waarbij zich tachtig huishoudens hebben aangesloten. ,,Het oude pand van TNO op deze locatie was de helft lager.''



De boze bewoners hebben nog een alternatief plan ingediend, dat door wethouder Joris Wijsmuller (stadsontwikkeling, HSP) 'naar de prullenbak verwezen is'. Volgens de wethouder zijn de kosten van het alternatief hoger dan de opbrengsten, maar dat spreken de bewoners fel tegen.



In de politiek trekt Groep de Mos fel van leer tegen het bouwplan in Bezuidenhout. ,,Ik vind het bizar'', zegt raadslid Arjen Dubbelaar. ,,De bewoners krijgen heel veel last van die hoge torens. Ze zorgen ook nog voor extra verkeer. Daar zit je niet op te wachten.''