Woontorens in Bezuidenhout worden waarschijnlijk minder hoog

Vraagtekens bij lage grondprijzen in crisistijd

13:00 Een klokkenluider uitte vorige week in weekkrant Telstar zijn bedenkingen bij de prijzen waarvoor de gemeente Pijnacker-Nootdorp gronden verkoopt. Vooral de verkoop van de grond waarop project Mercato is ontwikkeld, sprong in het oog. De huidige gemeenteraad gaat donderdag in een extra vergadering op zoek naar de achtergronden.