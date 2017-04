Wordt lijsttrekkersstrijd reünie? Amper verrassingen, amper vrouwen

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Het lijsttrekkerschap van VVD-wethouder Boudewijn Revis wordt komende week officieel. HSP-veteraan Joris Wijsmuller wil ook de lokale verkiezingen in als aanvoerder: ,,Ik sta voor m'n zaak en ik wil er voor gaan. Richting de kiezer heb ik wel wat te verantwoorden.'' Waarschijnlijk gaat wethouder Karsten Klein de strijd aan namens het CDA, voor D66 is fractieleider Robert van Asten tot dusver de enige gegadigde.



Oppositie

Richard de Mos wordt lijsttrekker van zijn Groep de Mos. Concurrentie komt er niet: ,,Het lijsttrekkerschap is bij ons een open procedure, ja. Maar ik word het. Haha.'' Namens GroenLinks wil raadslid Arjen Kapteijns de kar trekken. ,,Landelijk zijn we bezig om een heel mooie beweging neer te zetten, dat gaan we in Den Haag ook doen.'' Pieter Grinwis wil door voor CU/SGP, Christine Teunissen zal de Partij voor de Dieren aanvoeren. Voor de SP is Hanne Drost in beeld. Veel partijen moeten de voordracht nog formeel bevestigen.