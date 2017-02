Youtuber op fiets maakt A4 onveilig ‘voor challenge’

Correctie

17 februari In een bericht in onze krant en website van 10 februari is een storende fout geslopen. In de berichtgeving over de gedwongen verkoop van een villa in Den Haag is een verkeerde woning beschreven. De villa Klein Duinbeek is op geen enkele wijze betrokken bij een gedwongen verkoop. Onze excuses voor de verwarring. De redactie