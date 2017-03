Zaadjes die uitgroeien tot 'mooie dingen'

U hoopt vrede te bereiken met uw wandeltocht. Hoe werkt dat?

,,Ik hoop nu zaadjes te planten, die later uitgroeien tot mooie dingen.''



Hoe bedoelt u?

,,Er doen 1.000 scholieren mee aan de tocht. Ooit gaan die misschien voor verandering zorgen. Daarom werk ik graag samen met scholen.''



En waarom kiest u voor lopen om de boodschap over te brengen? ,,Samen lopen zorgt voor saamhorigheid. En het trekt ook de aandacht van omstanders. Die vragen zich af: wat gebeurt hier?''



Hoe is het idee ontstaan?

,,In 2015 organiseerde ik de Walk of Hope India: een tocht van 7.500 kilometer, van het zuiden van India naar het noorden. Een kleine groep van 80 mensen liep de hele afstand. Dat duurde een jaar een twee maanden. Andere mensen liepen een korter stuk mee. Soms liepen we met duizenden.''



En toen dacht u: Laten we het in Den Haag nog eens dunnetjes overdoen.

,,Goede vrienden uit Nederland vroegen of ik met hen wilde wandelen. Dat vond ik een goed idee. Dus doen we nu voor het eerst een Walk of Hope in Den Haag. Het gaat wel om een kleine afstand, zo'n twee uur lopen.''



Loopt u zelf mee morgen?

,,Natuurlijk.''



Aan de wandeling doen leerlingen mee van The International School of the Hague, the European School The Hague en ROC Mondriaan mee.