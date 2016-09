Zandmotor kan veel langer mee dan verwacht

De duinaangroei is overigens minder groot dan is berekend. Dit komt omdat het zand een langere weg moet afleggen en nu deels terecht komt in de lagune in het midden van het schiereiland. Als deze lagunes zijn opgevuld, moet de duinaangroei sneller gaan, zo is de verwachting.



De lagunes zijn in de loop van de tijd steeds langer en minder diep geworden. Dit jaar heeft een storm een nieuw kanaal gevormd. In de lagune zijn zeldzame dieren zoals het nonnetje en de zandkokerworm aangetroffen.



Ook bij de eerste tussenresultaten, zo'n drie jaar geleden, bleek al dat de Zandmotor zich vrijwel precies gedraagt zoals computermodellen van tevoren hebben voorspeld. Zo is er ongeveer evenveel zand verplaatst als was berekend.