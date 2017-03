'Ze noemen ons zelfs al 'kaas en worst''

Wie de woning van Lotte (29) en Julien (41) in de Haagse binnenstad betreedt, waant zich even op een foodfestival. Jazzy muziek klinkt op de achtergrond, flesjes bier staan op tafel en hun gezellige keuken doet - als je je fantasie gebruikt - dienst als foodtruck. ,,Nog een paar maanden en dan mogen we weer'', aldus Lotte over het festivalseizoen dat voor de deur staat.



Het Haagse stel runt sinds 2014 samen 'Kaas & Worst op Wielen'; een foodtruck waarmee ze door heel Nederland toeren om festivals, markten en evenementen van huisgemaakte lekkernijen te voorzien. ,,In eerste instantie wilden we een kleine delicatessenwinkel beginnen met worst en kaasplateau's", vertelt ze terwijl ze een wijntje inschenkt. ,,Helaas kwam de vergunning niet rond. Maar toen zagen we een oude camper - een Peugeot J7 - op Marktplaats. We besloten hem te kopen en om te bouwen tot foodtruck."



Stank

Hoewel de setting veranderde, bleef het idee hetzelfde: gerechten met kaas en worst. Lotte: ,,Ja, ik houd nu eenmaal erg van kaas, hoe erger de stank hoe lekkerder ik het vind. Ik zou in een restaurant nooit gaan voor een dame blanche als nagerecht, maar altijd voor het kaasplateau." Julien is juist verzot op worst. ,,Van plokworst tot venkel-salieworst, ik eet het allemaal. We hebben allebei een tattoo op onze arm. Lotte van een kaasje en ik van een worstje.'' Lotte: ,,Vrienden noemen ons zelfs zo: 'kaas & worst'."



Om alvast warm te draaien voor hun festivalseizoen, heeft het duo vanavond gekookt in hun foodtruckstijl. Wat op het menu staat, moge duidelijk zijn: kaas en worst. ,,Dit borrelplateau serveren we eigenlijk altijd", vertelt Lotte, wijzend naar de houten plank met Haagse ouwe, chorizo, brie, fuet, chornichons, mosterd en brood.



Bedrijven

Julien heeft vanavond als hoofdmaal een wel heel bijzonder worstje gekneed. ,,Op vakantie in Azië kwam ik op het idee een worstje te maken met saké en vijfkruidenpoeder; dit serveren we samen met een Japans stamppotje." Het duo kookt inmiddels niet alleen vanuit de foodtruck, maar krijgt ook opdrachten voor bedrijven en feesten.



Julien: ,,Per festival en opdrachtgever passen wij ons assortiment aan. Van worst op de barbecue met een fetasalade in de zomer tot een dampende kaasfondue of Duitse braadworst in de winter. Tot nu toe zijn de reacties positief. We staan zo'n beetje op elk foodfestival in Nederland en hebben zelfs in Engeland gestaan waar we ook een prijs voor de leukste foodtruck wonnen. Onze uiteindelijke wens is nog steeds een winkeltje openen; met kaas en worst, maar waar je ook een lekker biertje en wijntje kan drinken. Of de kaas en worst nooit onze neus uitkomt? Nee nooit. Je kan eindeloos variëren met kaas en worst!"