Ze zijn er weer: gillende trams op Lange Vijverberg

Trams rijden sinds vanochtend weer gillend over de Lange Vijverberg. Vooral als de trams de bocht doorgaan, lijkt het piepende geluid hevig. ,,Dat komt door een combinatie van nieuwe sporen en een nieuwe tram'', vertelt een woordvoerder van vervoersmaatschappij HTM over het storende geluid.



Op de sporen rijden de alom bekende rood-witte trams én de nieuwe Avenio-trams. En vooral die laatste tram zorgt voor het krijsende geluid. ,,Bij elke tram is het geluid weer anders. Dus als er een nieuwe tram ergens gaat rijden, komen er per definitie opmerkingen, omdat mensen moeten wennen.'' En dan zijn er ook nog eens nieuwe rails aangelegd. ,,Na verloop van tijd wordt het piepende geluid minder als de sporen ingereden zijn.''



Veel last lijken de mensen er echter nog niet van te hebben. ,,We hebben nog geen klachten gekregen van bewoners'', aldus de woordvoerder. Ook bij een kijkje in de straten valt op dat mensen er geen acht op slaan. De HTM-zegsman verzekert dat er op regelmatige basis wordt gekeken naar de sporen. ,,We blijven het daar continu monitoren.''



Tramlijnen 15, 16 en 17 maken hun route langs de Hofvijver in het centrum van de stad. De Lange Vijverberg, het Tournooiveld en het Korte Voorhout zijn sinds juli 2015 niet begaanbaar geweest voor trams door de aanleg van een parkeergarage daar. Er zijn nieuwe tramsporen en -haltes geplaatst.