Zeeheldentuin verkeert tussen hoop en vrees

Max en Bente, twee jonge bewoners van het Zeeheldenkwartier, spelen in de Zeeheldentuin, een groene enclave in een dichtbevolkte wijk. In 2015 opende dit buurtparkje na een gezamenlijke inspanning van omwonenden.



Het voortbestaan hangt nu aan een zijden draad omdat er onduidelijkheid is ontstaan over de financiering. Met nieuwe vrijwiligers en bestuursleden hopen de gebruikers tot overeenstemming te komen met deelnemende partijen.