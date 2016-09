Zeester strandt op reddingsbrigade

Horecaondernemer Pierre van Rijn diende op 16 augustus namens De Zeester een verzoek in bij het Wassenaarse gemeentebestuur, om een vast strandpaviljoen inclusiefreddingspost te bouwen op de huidige locatie van de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB). Een financieel voordeel voor de gemeente Wassenaar, beargumenteerde Van Rijn, omdat de WRB nieuwe behuizing nodig zou hebben en de seizoensopbouw- en afbraakkosten van de reddingspost ermee worden bespaard.



Hoewel zijn verzoek nog bij het college ligt, strandt het huidige plan nu al op de reddingsbrigade. In een schriftelijke reactie laat deWRB Van Rijn weten niet mee te werken aan zijn plannen. De reddingspost dient 'het algemene belang' en 'verstrengeling met elke commerciële activiteit in welke vorm dan ook is niet wenselijk'. Ook willen de reddingswerkers een vrijstaande post met vrij uitzicht op zee en strand.



Breekijzer

Tot slot voelt deWRB zich 'gebruikt als breekijzerrichting gemeente Wassenaar (lees economisch voordeel) om De Zeester op een economische A1-locatie te positioneren.'



Volgens Pierre van Rijn functioneert de WRB niet als breekijzer. Hij wilde 'open en eerlijk bij de gemeente de voordelen van een jaarrondpaviljoen uit de doeken doen.' ,,De reddingsbrigade wordt gefinancierd door Wassenaar en door de reddingspost permanent te vestigen vervalt de kostenpost van de verplaatsing.''



De reddingsbrigade zegt in de plannen van Van Rijn te zijn gekend. ,,Wij hebben hem laten weten dat het bestuur in overleg gaat,'' vertelt secretaris Peter Vellenga. ,,De uitkomst van dat overleg wachtte hij niet af. Dat is prima, maar in deze vorm doet de WRB niet mee.''



Verzoek

Van Rijn, die net als drie andere exploitanten op het strand jaar rond wil draaien, heeft inmiddels een plan B bedacht. Hij gaat een nieuw verzoek indienen voor een permanente reddingspost - die de gemeente zou kunnen huren - en voor een vast paviljoen van De Zeester als eerste buurman van de reddingspost.



De WRB vindt dat idee 'veel te ambitieus'. ,,Tussen die twee gebouwen moet minimaal twee keer de breedte van de strandtent zitten,'' zegt voorzitter André Marsé. ,,Dat betekent dat alle paviljoens op moeten schuiven en dan heb ik het nog niet eens over de provincie, die eerder bij Langevelderslag permanente bebouwing heeft afgekeurd. Het is momenteel een beetje een chaos op het strand. Daarom gaan we vandaag om tafel met alle belanghebbenden en de gemeente.''