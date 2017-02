Zeker 500 sociale huurwoningen erbij in Leidschendam-Voorburg

De komende drie jaar wordt al gestreefd naar lagere woonlasten voor mensen met de laagste inkomens. Zulke woningen zijn in principe ook beschikbaar voor mensen uit Den Haag en omgeving. De woningcorporaties Vidomes en WoonInvest en hun huurdersorganisaties hebben zo'n prestatieafspraak ondertekend met de gemeente.



Afgesproken is dat de eerste 300 sociale huurwoningen komen op onder meer de locaties Rijnlandlaan en De Star. Momenteel zijn de corporaties en de gemeente in gesprek over aanvullende locaties.



Doorstroming

Volgens Daphne Braal, bestuurder van Vidomes, zijn meer sociale huurwoningen hard nodig omdat de vraag naar betaalbare woningen groot is. Marianne Straks van WoonInvest ziet in nieuwbouw ook mogelijkheden voor de doorstroming van bewoners. ,,Ook kunnen we meer vanuit duurzaamheid vernieuwende dingen doen.''



Om de huizen betaalbaar te houden, onderzoeken de verschillende partijen welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan een betere verhouding tussen huur en inkomen van minima. Ze denken aan energiezuiniger wonen, maar ook aan een beter gebruik van bestaande of nieuwe regelingen. Duurzaamheid spreekt ook wethouder Floor Kist (GroenLinks) erg aan. ,,Met elkaar zorgen we in goede samenwerking voor meer sociale, duurzame en betaalbare woningen in Leidschendam-Voorburg.''