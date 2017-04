Zeldzame overwinning voor actievoerders

Gek

Voor de bewoners in de Bloemenbuurt was het een schok toen ze in 2015 overvallen werden met het kant-en-klare plan voor de 'Ranonkel-flat'. Simone Blekemolen hoorde er pas later van: ,,Iemand zei tegen me: 'Ze gaan dit mooie stukje groen volbouwen'. Ik zei: 'U bent gek'.''



Niet dus. De plannen gingen door, al moest de projectontwikkelaar wel 'draagvlak creëren' in de wijk. De snel opgerichte actiegroep Daal en Bergselaan sprak geregeld met de ontwikkelaar, maar veel schot zat er niet in. Ja, de parkeergarage van de flat kon wel iets verschoven worden, maar daar bleef het bij.



Uiteindelijk bracht wethouder Wijsmuller zelf uitkomst. In 2016 vertelde hij de buurt dat de plannen nog wel moesten voldoen aan de toekomstige Haagse verdichtingsnota 'Ruimte voor de stad.'



Rust

Die bijzin bleek een reddingsboei, zoals Blekemolen ontdekte. In de eind vorig jaar aangenomen nota stond een duidelijk beleid over waar in de stad wel flink bijgebouwd mag worden en waar niet. ,,De Bloemenbuurt wordt aangeduid als een buurt waar rust moet heersen en de woonkwaliteit gehandhaafd moet blijven'', weet de actievoerster. ,,En stadsdeel Segbroek moet vergroend worden. Verdichting mag alleen in de vorm van dakopbouwen.''



Een hoge flat in het groen past daar niet bij, zoveel was haar wel duidelijk. En terwijl de bewoners geld inzamelden voor een advocaat, schreef Blekemolen namens hen een brief aan de wethouder. Die keerde op z'n schreden terug. ,,Natuurlijk zijn we enorm blij'', zegt Blekemolen. ,,En ik vind het knap dat Joris dit durft.''