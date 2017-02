Zelfs de grappen uit de vertrouwenscommissie blijven geheim

Als zelfs de felste oppositiepolitici als Karen Gerbrands ('vet cool') en Richard de Mos ('we hebben een krachtig bestuurder in huis gehaald') jubelen, dan weet je dat de missie van de speciale vertrouwenscommissie geslaagd is. Gerbrands, De Mos en vijf andere raadsleden voerden de afgelopen weken in het diepste geheim de sollicitatiegesprekken met Krikke en haar concurrenten. Waar dat was en hoe die gesprekken verliepen, blijft geheim. Lekken uit de commissie is strafbaar.



Lekken

En sinds de affaire-Van Rey is die geheimhouding echt heilig. De Roermondse ex-senator Jos van Rey werd vorig jaar veroordeeld voor het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie. Leden van de Haagse sollicitatiecommissie voerden vorige week de laatste gesprekken, maar durven nu amper te vertellen wat er werd gedronken tijdens die retraite. ,,Er werd veel gelachen'', zegt VVD-fractieleider Martin Wörsdörfer. Maar waarover? Zelfs dat is geheim. ,,De sfeer was goed. Er was echt een teamgevoel.'' En het optimisme over Krikke was overtuigend: de rest van de raad volgde de voordracht maandagavond.



Vertrouwen

Wie de tweede keus was, is niet duidelijk. Wel was Krikkes burgemeesterservaring doorslaggevend, de nummer twee had die vlieguren niet, stellen ingewijden tegenover deze krant. Dat het besloten debat over de voordracht nog dik twee uur moest duren, had vooral te maken met de vele vragen die fracties nog voor de vertrouwenscommissie hadden. ,,We hebben uitgebreid gesproken, ja'', zegt SP-raadslid Bart van Kent.