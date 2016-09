Zelfstandig loodgieter zat nooit verlegen om klanten

Aad van der Krogt (6 december 1946 - 13 augustus 2016) was de eerste zoon van de tuinman van kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Hij kwam zo klein en zwak ter wereld dat ter plekke tot een 'nooddoop' door de pastoor werd besloten om te voorkomen dat de kleine ongedoopt aan de hemelpoort zou verschijnen. Aad groeide echter op tot een sterke jongen die weliswaar graag in de kasteeltuin zijn vader hielp, maar zelf liever loodgieter werd. Op zijn veertiende kon hij aan de slag als leerling loodgieter bij de firma Mens in Voorschoten. Hij kreeg er een vaste baan en als hij niet ontslagen was, was Aad daar altijd blijven werken.



Sores

Begin jaren zeventig echter was er sprake van een recessie in de bouw. Juist op het moment dat Aad trouwde en net zijn eerste huis kocht, kreeg hij te horen dat hij geen baan meer had. Uit zichzelf was Aad nooit een eigen bedrijf begonnen, maar gedwongen door de omstandigheden startte hij nu toch een eenmanszaak. Met de klemtoon op één. Want Aad weigerde personeel aan te nemen. Je hebt meer sores dan profijt van zo'n paar extra handen, vond Aad die wel af en toe een stagiair opleidde.



Het uit nood geboren ondernemerschap bleek Aad goed te bevallen. Als loodgieter had hij een vaste klantenkring en altijd werk. Aan reclamemaken heeft hij nooit gedaan. Eenmaal heeft hij visitekaartjes laten drukken. Het doosje werd onlangs, onaangeroerd, teruggevonden. Zijn klanten waren veelal particulieren uit zijn eigen dorp, Den Haag of Wassenaar die bij hem op de stoep aan de Leidseweg in Voorschoten stonden als er sprake was van een lekkage of een ander noodgeval. Menig familie-uitje ging daarom op het laatste moment de mist in. Als Aad echt zijn rust wilde, moest hij het dorp uit. Eerst met een caravan later met een camper.