Zes extra Haagse pleinen aangepakt in 2017

Er wordt in 2017 3 miljoen euro geïnvesteerd in het opknappen van in totaal 15 Haagse pleinen, waaronder dus de zes toegevoegde pleinen. Onlangs is het Kamperfoelieplein als eerste opgeleverd.



Volgens de gemeente is het belangrijk te investeren in plein, omdat een plein ervoor zorgt dat jong en oud samenkomen. Boudewijn Revis vindt dan ook dat een plein een belangrijke, sociale functie heeft. ,,Het is goed voor de buurt dat we die Haagse pleinen aanpakken. Het versterkt de sociale functie, de kans om de buurt te vergroenen wordt aangegrepen en door deze aanpak worden er extra kansen gecreëerd voor de lokale ondernemers. Ik zou zeggen: een win-win situatie voor iedereen.''