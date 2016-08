Zes jaar cel voor molesteren inbrekers tabakszaak Den Haag

De drie vermoedelijke inbrekers kregen het zwaar te verduren. Zij werden ervan verdacht voor 20.000 euro aan sigaretten gestolen te hebben. Politie-onderzoek leidde tot niets waarna eigenaar Zohrap A. (49) en zijn drie zonen en een neef zelf op onderzoek gingen, beloningen uitloofden en daadwerkelijk namen van drie inbrekers wisten te achterhalen.



Vingers afhakken

Daarna ging het er hard aan toe: twee van de drie inbrekers werden in elkaar geslagen, een zo erg dat hij in het ziekenhuis belandde. In en vlakbij het beroofde sigarenpand werden de mannen vastgehouden, geslagen en bedreigd: ,,Voor elke duizend euro die je niet terugbetaalt hakken we een vinger af.'' Met twee gekidnapte inbrekers (met bij elkaar 20 vingers) in de tang hoopte de familie A. zo de 20.000 euro af te persen.



De familie A. zette de dreigementen kracht bij door een van de slachtoffers een pistool in de mond te duwen. De derde vermoedelijke inbreker werd via familieleden afgeperst om terug te betalen.



Schadevergoeding

Vanwege al dat geweld belandden de 'eigen rechters' dus in de gevangenis. Een van zoons werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De celstraffen wijken van elkaar af omdat de een meer betrokken was bij de mishandeling en de afpersing, dan de ander. Vadar Zohrap kreeg de zwaarste straf. De rechter veroordeelde hem vandaag onder meer voor poging doodslag.



Drie van de vijf familieleden waren overigens al eerder met justitie in aanraking gekomen. Hun slachtoffers (justitie sluit allerminst uit dat zij inderdaad de inbrekers zijn) worden waarschijnlijk niet vervolgd. Bij de man die in het ziekenhuis belandde is dat al zeker. Sterker: justitie vindt dat hij een schadevergoeding moet krijgen.