Zes keer prijs voor Kompaan

Maar liefst zevenhonderd bieren van over de hele wereld werden door een vakkundige jury geproefd op de internationale wedstrijd Barcelona Beer Challenge. Dat de Bloedbroeder van Kompaan een gouden award kreeg in de categorie Imperial Stout, is volgens brouwers Jeroen van Ditmarsch en Jasper Langbroek 'een enorme erkenning.'



,,Begin dit jaar hebben we onze eigen brouwerij geopend in de Binckhorst", vertelt Van Ditmarsch. ,,Dat ons bier wereldwijd in de smaak valt, is fantastisch." Dichter bij huis, op de Dutch Beer Challenge, viel Kompaan ook al in de prijzen. Bronzen medailles gingen naar de bieren Joey Greenhorn (IPA), Thierry Sauvage (season) en de Bondgenoot (blond). Het stoutbier Vrijbuiter kreeg een zilveren award en Bloedbroeder won goud. ,,We hebben heel wat bereikt het afgelopen jaar, deze resultaten zijn de kers op de taart", aldus een trotse Van Ditmarsch.