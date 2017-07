Zes maanden cel geëist voor bonnetjestruc met keukenschorten

Tegen een 57-jarige man uit Rotterdam is vandaag een celstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk, geëist. Hij zou met nagemaakte kassabonnetjes bij vestigingen van Xenos in Rotterdam, Delft en Den Haag geprobeerd hebben om de aanschafkosten van 24 keukenschorten uitbetaald te krijgen. Pure oplichting, meent het OM.

Op 19 maart werd verdachte in de Xenos in Leidschendam aangehouden. De truc waarmee hij zich in de andere filialen had bediend, was bij het Xenos-concern opgevallen. Van tevoren werd het bedrijf door een vrouw opgebeld met een verhaal dat de hond de kassabon had vernield, maar dat ze haar keukenschort toch wilde terugbrengen. Vervolgens kwam de Rotterdammer opdraven met de schort en een kassabon waarvan de barcode was gescheurd.

Het personeel kon niet zien waar en wanneer het schort was verkocht door de beschadigde barcode. In verschillende vestigingen kreeg de man toch zijn geld ‘terug’. Later bleek dat de Xenos de schorten nooit had verkocht, maar dat ze waren ‘verdwenen’.

Familie

,,Ik heb ze niet gestolen’’, verklaarde de verdachte vandaag in de rechtbank. Hij zou de schorten hebben gekocht om zijn familie in Curacao te verblijden. ,,We houden allemaal van koken in onze familie.’’ Helaas ging het tripje naar de Antillen niet door, maar de kassabonnen van de schorten had hij niet meer allemaal.

Daarom maakte hij ze maar na, om iets van het geld terug te krijgen.

Volgens de officier van justitie was er geen bewijs dat de Rotterdammer de schorten had gestolen, maar wel dat hij de boel had opgelicht. Dat alleen al was ‘een heel kwalijk feit’.

Dat had hij gedaan met een 52-jarige vrouw uit Rotterdam, die de Xenosvestigingen had gebeld met de smoes over de hond. Ook zij zou 6 maanden cel moeten krijgen, waarvan twee voorwaardelijk.