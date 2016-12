Zes orthopeden Hagaziekenhuis nemen samen ontslag

Eén van de artsen koos drie maanden geleden al eieren voor zijn geld. Van de negen resterende artsen dienden er donderdagavond nog eens zes hun ontslag in. Toen was definitief duidelijk dat hun tegenvoorstel, twee kleinere klinieken in plaats van één grote, definitief van tafel was. ,,Dit is voor ons een hele stap', zegt orthopeed Tom Hogervorst, mede namens zijn andere vertrekkende collega's. Maar ze zijn vastbesloten niet mee te willen naar de nieuwe 'megakliniek' in Zoetermeer.



,,Ik houd dan spreekuur in Den Haag en opereer in Zoetermeer, 22 kilometer verderop. Ik loop dan niet snel even langs mijn geopereerde patiënt om te kijken hoe het gaat. We zullen meer gaan appen en bellen. Dat vind ik link.''



Samenwerken

In het nieuwe orthopedisch centrum, dat in 2018 de deuren opent, werkt het dubbele aantal artsen, rond de 20. De orthopeden uit het Hagaziekenhuis, uit het Delftse Reinier de Graaf en uit het Lange Land in Zoetermeer moeten daar gaan samenwerken. De Haagse orthopeden zijn bang voor 'te veel versnippering'. Naast het grote behandelcentrum in Zoetermeer blijven er poliklinieken bestaan in Den Haag, Zoetermeer en Delft. ,,Hoe vaker je overdraagt, hoe groter de kans dat er ergens informatie blijft hangen en dat je niet helemaal op de hoogte bent van de toestand van de patiënt.''



De zes artsen die gisteren ontslag namen willen graag met elkaar een eigen orthopedische kliniek oprichten. ,,Dat is nog niet concreet. We hopen over een paar maanden meer te kunnen vertellen.''