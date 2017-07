Zes vieze horecazaken in Den Haag in 2016

In Den Haag gaat het om restaurant Ming Dynasty aan het Spui, Pak On aan de Loosduinseweg, Happy Garden aan de Forellendaal en The Old Jazz aan de Aert Van Der Goesstraat. Ook bij Grand Tropez en grand-café Vitesse aan de Strandweg in Scheveningen was de hygiëne niet op orde.

In de regio waren alleen in Delft twee horecazaken niet in orde. In de periode november 2015 tot en met augustus 2016 stonden 129 restaurants in Nederland onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Reden hiervoor waren eerdere boetes binnen twee jaar tijd. Ongeveer de helft van die boetes was te wijten aan onhygiënisch of bedorven voedsel, meldt RTL Nieuws.