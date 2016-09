Zeshonderd ondernemers op Haags Ondernemersplein

Thema dit jaar was Grenzeloos Ondernemen met als onderwerpen internationaal zakendoen, the Next Economy en de denkwereld van verschillende generaties ondernemers.



Vernieuwers

Bij de interactieve sessies gingen verschillende generaties gezamenlijk in gesprek over ondernemen anno 2030.Ook opende de gemeente de inschrijflijst voor de wedstrijd Haagse Vernieuwers 2017. Daarmee daagt zij organisaties uit om vernieuwende ideeën te presenteren rond maatschappelijke vraagstukken. De beste ideeën maken kans op een geldprijs van 5.000 tot 30.000 euro.



Het Ondernemersplein werd afgesloten met Business in Clubs waar nog eens honderden ondernemers op af kwamen om te netwerken in horecazaken aan het Plein.