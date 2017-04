'Zet die strandhuisjes niet overal neer'

Zitten uw voeten er nog aan?

,,Ze zitten er nog aan, maar ik merk wel dat ik meer dan 400 kilometer heb gelopen in 20 dagen. Ik ben 7 kilo afgevallen.''



Wat was het zwaarste?

,,Lopen bij vloed. Dan moet je kilometers door het mulle zand. Met het weer heb ik geluk gehad. In de 100 uur lopen heb ik maar 2 uur druppels gehad.''



Hoe is de stand van het strand?

,,Er ligt veel troep vanuit de zee: touw, visgerei, veel plastic. Ook veel plastic ballonnen die mensen hebben opgelaten. Ik heb er zelfs twee uit Engeland gevonden met een kaartje er aan.''



En dat ligt aan de vloedlijn?

,,Ja, het strand zelf is best schoon. Nu het seizoen gaat beginnen, hoop ik dat er weer genoeg vuilnisbakken worden geplaatst waarin bezoekers hun afval kwijt kunnen.''



Nog andere bouwsels gezien?

,,Strandhuisjes. Je moet wel uitkijken dat die niet overal worden neergezet. Het kan wel, maar hou het op één plek en je moet de duinen nog wel kunnen blijven zien.''



Liep u steeds alleen?

,,Nee, van de 20 dagen liepen er 15 dagen mensen mee. Het was heel fijn af en toe alleen te lopen, maar het was ook een mooie ervaring met zoveel vrienden te lopen.''



De tocht is volbracht. Voldaan?

,,Ja, en ook trots op mensen die zijn meegelopen. Ze doneerden per kilometer en ook anderen hebben geld gestort voor de stichting Noordzee. Over twee weken weet ik het eindbedrag. Ik denk dat we aan 6.000 euro komen voor de stichting.''