Zeven Haagse kandidaten op PvdA-lijst Tweede Kamer

Het gaat om publiciste Kirsten van den Hul (plek 8), zittend Kamerlid Marit Maij (plek 24), diplomaten Bob Deen (plek 41) en Heino van Houwelingen (plek 47), beleidsmedewerker Roy Breederveld (plek 55), onderzoeker bij de Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen Laura Menenti (plek 56) en beleidsmedewerker van het Aids Fonds Anne Dankert (plek 66).



De PvdA maakte de concept-kandidatenlijst voor 15 maart 2017 vandaag bekend. Lijsttrekker Lodewijk Asscher is verheugd over de lijst: "Met deze zeven en alle andere kandidaten gaan we de strijd aan voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Een Nederland waarin we samen vooruitgaan en vechten tegen onrecht. Wilders en de VVD dreigen het land te verdelen. Dat vraagt om een krachtig geluid van saamhorigheid op 15 maart, zodat we samen kunnen bouwen een Nederland waar iedereen trots op kan zijn."



De leden beslissen tijdens het Congres van 14 en 15 januari over de definitieve lijst. De volledige kandidatenlijst is vanaf vandaag te vinden via www.pvda.nl.