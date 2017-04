Zieke Sabine neemt afscheid: 'Het gaat niet meer lukken'

Sabine vertrok in juli vorig jaar naar Amerika voor een zeldzame behandeling tegen een hersentumor. De ziekte van Sabine kreeg bekendheid toen haar broer Sol Wortelboer, die tevens televisiepresentator is, een wervingscampagne startte. Voor de behandeling in Amerika was namelijk veel geld nodig.



Het leek goed te gaan, er was ineens geen tumor meer te zien, maar in december had ze een terugval wegens een buikvliesontsteking. Er waren weer uitzaaiingen te zien. Nu lijkt het niet meer goed te komen voor Sabine. ,,De MRI was duidelijk. De uitslag is heel slecht’’, schrijft het meisje op Facebook. ,,Ik ben nu, na de uitslag van gisteren, gestopt met alle medicatie. Het gaat niet meer lukken. De meeste tijd lig ik te slapen, maar ik wil heel graag nog lieve mensen zien, die ik goed ken. Maar dat is best wel lastig, want dat zijn er een heleboel en dat kan ik niet zo goed aan.’’



Volgens Ilse, de moeder van het dappere meisje, zijn ze best rustig onder de akelige conclusie. ,,Eigenlijk hebben we ons een heel jaar voorbereid op deze uitslag. We leefden elke dag tussen hoop en vrees. Je weet dat je een keertje moet horen wanneer het duidelijk is, en dat is nu'', vertelt de moeder geëmotioneerd. ,,Op dit moment heeft ze gelukkig geen pijn en op momenten dat ze wakker is, is ze heel scherp.''



Volgens Ilse heeft Sabine niet heel lang meer. ,,We zouden kunnen bestralen, zodat ze nog eventjes door kan. We hebben een vakantie aangeboden gekregen naar Curaçao, dus dat zou een mooi afscheid zijn. Maar goed, er valt ook wat te zeggen voor veel slapen en zo te eindigen.''



Kaartjes

Het 15-jarige meisje heeft nog een laatste wens, namelijk om heel veel kaarten te mogen ontvangen. ,, Ik zou het wel heel fijn vinden om nog een keer zo een hele grote bak lieve kaarten van heel veel mensen te krijgen. Het is denk ik tijd om afscheid te gaan nemen. Heel veel dank voor alles wat jullie allemaal gedaan hebben!’’ De moeder van Sabine noemt alle reacties op het nieuws 'hartverwarmend'.



Wie een kaartje wil sturen, kan dat doen naar hun nieuwe adres: Dullaertstraat 33, 4561 KA in Hulst.