Ziekenhuizen staan paraat bij aanslag

Yordanov is één van de ervaringsdeskundigen die volgende week aanschuiven op het Internationaal Symposium Terrorism & Disasters in Pathé Buitenhof in Den Haag, waar honderdenmedewerkers uit (Haaglandse) ziekenhuizen bij zijn. Ook op de gastenlijst staat onder anderen de Noorse ambulanceverpleegkundige Kjell G. Suyversen, die dienst had tentijde van de schokkende aanslagen in Oslo en op het eiland Utoya in 2011. Uit Brussel, dat nog heel recent - in maart - te maken kreeg met een aanslag, schuiven spoedverpleegkundige Jan Vaes en spoedarts Eric Mergny aan.



Spoedeisende hulp-arts Crispijn van den Brand van MCH-Bronovo is een van de organisatoren van het symposium. Het idee is ontstaan na de ramp in Brussel, vertelt hij. ,,Wij hoorden dat de hulpverleners daar vóór de aanslag overleg hadden gehad met de hulpverleners in Parijs. Dat hielp enorm, toen ze zelf te maken kregen met een ramp.''



Er zijn nu geen concrete aanwijzingen dat we in Nederland een aanslag kunnen verwachten, 'maar na Londen, Parijs en Brussel zou het goed kunnen dat Den Haag getroffen wordt', aldus Steven Rhemrev, traumachirurg bij MCH-Bronovo. De medewerkers van de spoedposten trainen daar op, aldus Van den Brand. ,,We spelen zulke situaties na. Oefening baart kunst.'' Het horen van ervaringen van buitenlandse collega's is daar een aanvulling op. ,,Ze vertellen uit de eerste hand hoe het is. Als er veel paniek is, en onrust, hoe ga je daar dan mee om?''